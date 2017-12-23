В Индии министр счастья объявлен в розыск за убийство

Преступление было совершено около десяти лет назад, когда он еще не занимал нынешний пост и не был обязан делать людей счастливыми. Жертвой тогда стал оппозиционный политик. Суд уже выдал ордер на арест. Но найти министра, который подался в бега, пока не могут, пишет ntv.ru.

Кстати, похожие должности есть и в других странах. Так, в Нигерии работает наблюдательный комиссар за счастьем и достижением целей. Появился в прошлом году подобный пост и в ОАЭ.