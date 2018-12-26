В Индии туристы рухнули на машине в ущелье и погибли

Четыре человека погибли, двое получили ранения. Об этом сообщает индийское издание Business Standard.

Инцидент произошел во вторник, 25 декабря, когда автомобиль с шестью мужчинами упал в ущелье глубиной 200 метров на магистрали города Шимла, штат Химачал-Прадеш. Пассажиры Джагприт, Дипак, Аджай и Локеш погибли на месте.

Двое раненных туристов Рахул и Рохтас проходят необходимое лечение в местной больнице города Теог.

Полиция Индии уже расследует дело и квалифицирует произошедшее как неосторожное вождение, причинение вреда жизни, а также смерть по неосторожности.