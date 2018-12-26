В Индии туристы рухнули на машине в ущелье и погибли

Среда, 26 Декабрь 2018 Мир Мир

В Индии туристы рухнули на машине в ущелье и погибли

Шесть туристов из индийского штата Харьяна отправились на машине в город Нарканд и разбились.

 Четыре человека погибли, двое получили ранения. Об этом сообщает индийское издание Business Standard.

Инцидент произошел во вторник, 25 декабря, когда автомобиль с шестью мужчинами упал в ущелье глубиной 200 метров на магистрали города Шимла, штат Химачал-Прадеш. Пассажиры Джагприт, Дипак, Аджай и Локеш погибли на месте.

Двое раненных туристов Рахул и Рохтас проходят необходимое лечение в местной больнице города Теог.

Полиция Индии уже расследует дело и квалифицирует произошедшее как неосторожное вождение, причинение вреда жизни, а также смерть по неосторожности.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья