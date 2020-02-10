В Instagram появилась новая функция

Понедельник, 10 Февраль 2020 Мир Мир

В Instagram появилась новая функция

Генеральный директор Instagram Адам Моссери (Adam Mosseri) рассказал о появлении новой функции в приложении Instagram.

Об изменении в разделе «Подписки» он сообщил в Twitter.

По словам Моссери, пользователи приложения теперь будут видеть свои подписки разделенными на две категории: страницы, которые они часто видят в ленте, и аккаунты, с которыми они взаимодействуют редко.

Каждый пользователь приложения будет самостоятельно выбирать раздел, в который можно помещать профили.

Новая опция поможет увеличить прибыль от рекламы, объяснили изданию TechCrunch в компании. В Twitter считают, что, если пользователи будут видеть меньше неинтересных постов, они начнут проводить в приложении больше времени.

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