В интернет-магазине обнаружили смертельно опасные расчески

Суббота, 27 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

В интернет-магазине обнаружили смертельно опасные расчески

Пользователи сети обнаружили в Instagam аккаунт интернет-магазина Alien Outfitters, в котором продаются ножи, замаскированные под расчески и помады.

Онлайн-магазин продает одежду, обувь, косметику, аксессуары и игрушки для взрослых. Однако среди этих товаров юзеры обнаружили перочинные ночи, в закрытом виде выглядящие как тюбики помады и расчески, а также складные разноцветные ножи. На сайте бренда указано, что «ножи предназначены для декоративных целей», но пользователи заметили, что это не помешает людям однажды воспользоваться оружием.

«Alien Outfitters сделали из ножей гламурные аксессуары», - возмутился исполнительный директор благотворительной организации Ben Kinsella Trust Патрик Грин. По его словам, «молодые люди побуждают друг друга покупать оружие, использование которого является незаконным для любой возрастной аудитории».

«В Instagram не допускается незаконная деятельность. Люди могут сообщать нам о фактах незаконно размещенной информации и изображений», - рассказал изданию представитель соцсети. Снимки ножей-помад удалены из профиля магазина, однако по-прежнему доступны в Twitter.

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