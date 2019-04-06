В Ирландии изобрели съедобные стаканчики для коктейлей

Эти и многие другие изобретения были представлены в субботу на конференции в исследовательском центре при министерстве сельского хозяйства, продовольствия и морского хозяйства Ирландии, сообщает ТАСС.

Европарламент одобрил поправки в законодательство ЕС, запрещающие производство и продажу на его территории одноразовых изделий из пластика с 2021 года.

Под запрет попадут пластиковые столовые приборы, ушные палочки, трубочки для коктейлей.

Новый закон также содержит требования к странам ЕС ограничить использование тех пластиковых изделий, у которых пока нет альтернативы. Подробнее – в нашем материале.