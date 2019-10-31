В Ирландии откроется первый отель Anantara

Четверг, 31 Октябрь 2019 Мир Мир

В Ирландии откроется первый отель Anantara

Группа отелей Anantara Hotels, Resorts & Spas объявила об открытии первого отеля в северо-западной Европе.

В ближайшее время группа проведет ребрендинг отеля The Marker в Дублине. Новый отель Anantara в Дублине станет первым европейским городским отелем в портфолио группы, пишет euromag.ru.

Отель The Marker расположен в одном из самых динамичных районов ирландской столицы – Доклендс, в центре Silicon Docks. Спа-центр отеля был назван лучшим по версии Irish Tatler Dublin Spa, а ресторан ­– лучшим отельным рестораном Дублина по версии ресторанной ассоциации Ирландии (RAI).

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