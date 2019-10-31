В Ирландии откроется первый отель Anantara

В ближайшее время группа проведет ребрендинг отеля The Marker в Дублине. Новый отель Anantara в Дублине станет первым европейским городским отелем в портфолио группы, пишет euromag.ru.

Отель The Marker расположен в одном из самых динамичных районов ирландской столицы – Доклендс, в центре Silicon Docks. Спа-центр отеля был назван лучшим по версии Irish Tatler Dublin Spa, а ресторан ­– лучшим отельным рестораном Дублина по версии ресторанной ассоциации Ирландии (RAI).