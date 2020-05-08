В Исландии выздоровели 97% больных коронавирусом

Пятница, 08 Май 2020 Мир Мир

В Исландии выздоровели 97% больных коронавирусом

В Исландии выздоровели почти все больные коронавирусом – 1750 человек из 1799.

За последнюю неделю зафиксировано всего два случая заражения, а протестированы были свыше 51 тысячи человек. Десять человек скончались.

По данным на 8 мая в мире за сутки заразились около 100 тыс человек, около 30 тыс – в Европе. Самое больше количество новых случаев заражения в США, России и Бразилии. Вслед за Россией в Европе расположились Великобитания (+5614), Испания (+3173) и Турция (+1977), пишет euromag.ru.

Высокий уровень смертности продолжает держаться в Великобритании (+539 погибших). Значительно ниже показатели в Италии (+274), Испании (+213) и Франции (+178).

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