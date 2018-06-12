В Израиле археологи нашли голову библейского царя

Вторник, 12 Июнь 2018 Мир Мир

В Израиле археологи нашли голову библейского царя

Миниатюрная скульптура, которой примерно 2800 лет, была найдена в древнем городе Авель-Беф-Мааха на севере Израиля, предполагается, что она изображает библейского царя.

Марио Тобиа, студент-инженер из Иерусалима, обнаружил скульптуру прошлым летом в древнем городе, который несколько раз упоминается в Библии. Скульптура изображает голову человека с длинными черными волосами и бородой. У него темные миндалевидные глаза и серьезное выражение лица.

Размер головы всего лишь 5,1 на 5,6 сантиметров, когда-то она была частью небольшой статуэтки, говорят археологи.

Радиоуглеродный анализ органического материала, найденного в том же здании, что и миниатюрная скульптура, предполагает, что объект был построен в 902-806 годах до нашей эры.

Скульптура могла изображать царей Ахава из Израиля, Азаила из Арама-Дамаска или Этбаала из Тира.

Раскопки продолжатся этим летом, археологи надеются найти другие артефакты, которые смогут помочь определить, кого изображает миниатюрная скульптура.

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