В Израиле археологи нашли голову библейского царя
Миниатюрная скульптура, которой примерно 2800 лет, была найдена в древнем городе Авель-Беф-Мааха на севере Израиля, предполагается, что она изображает библейского царя.
Марио Тобиа, студент-инженер из Иерусалима, обнаружил скульптуру прошлым летом в древнем городе, который несколько раз упоминается в Библии. Скульптура изображает голову человека с длинными черными волосами и бородой. У него темные миндалевидные глаза и серьезное выражение лица.
Размер головы всего лишь 5,1 на 5,6 сантиметров, когда-то она была частью небольшой статуэтки, говорят археологи.
Радиоуглеродный анализ органического материала, найденного в том же здании, что и миниатюрная скульптура, предполагает, что объект был построен в 902-806 годах до нашей эры.
Скульптура могла изображать царей Ахава из Израиля, Азаила из Арама-Дамаска или Этбаала из Тира.
Раскопки продолжатся этим летом, археологи надеются найти другие артефакты, которые смогут помочь определить, кого изображает миниатюрная скульптура.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!