В Израиле запретили секс-услуги

Кроме запрещения пользования услугами проституток («секс-работников и секс-работниц»), законопроект предусматривает наказание за пребывание граждан страны и туристов в месте, где оказываются указанные услуги (притоны, публичные дома). При этом никаких санкций на самих секс-работников закон не налагает.

За нарушение закона предусмотрен штраф. Его размер составляет две тысячи шекелей (около 37 тысяч рублей) за первое нарушение и четыре тысячи шекелей (около 74 тысяч рублей) за повторное нарушение. В особых случаях, оговоренных в законе, правонарушение может быть признано уголовным преступлением: тогда максимальный размер штрафа составит более 75 тысяч шекелей (около 1,4 миллиона рублей).

Согласно законопроекту, сотрудники полиции вправе выписывать штрафы всем присутствующим на месте правонарушения: выяснения обстоятельств присутствия граждан в месте оказания секс-услуг и степени их вины от правоохранителей не требуется.

Инициатором рассмотрения законопроекта стала министр юстиции государства Израиль Айелет Шакед.