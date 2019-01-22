В Кабардино-Балкарии скончалась самая пожилая россиянка

Вторник, 22 Январь 2019 Мир Мир

В Кабардино-Балкарии скончалась самая пожилая россиянка

В Кабардино-Балкарии не стало самой пожилой россиянки.

Нану Шаова скончалась на 128-м году жизни в Баксанском районе республики.

Нану Шаову как старейшую жительницу страны включили в Книгу рекордов России два года назад. В прошлом году сообщалось, что у долгожительницы — восемь детей, 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков — всего 67 человек, сообщает РИА Новости.

В марте 2017 года Нану Цуковна приняла участие в президентских выборах. Долгожительница голосовала у себя дома: урну для бюллетеней к ней домой привезли члены избирательной комиссии.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья