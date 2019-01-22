В Кабардино-Балкарии скончалась самая пожилая россиянка

Нану Шаова скончалась на 128-м году жизни в Баксанском районе республики.

Нану Шаову как старейшую жительницу страны включили в Книгу рекордов России два года назад. В прошлом году сообщалось, что у долгожительницы — восемь детей, 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков — всего 67 человек, сообщает РИА Новости.

В марте 2017 года Нану Цуковна приняла участие в президентских выборах. Долгожительница голосовала у себя дома: урну для бюллетеней к ней домой привезли члены избирательной комиссии.