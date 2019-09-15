В Каннах после реновации открылся отель в стиле бохо-шик

Воскресенье, 15 Сентябрь 2019 Мир Мир

В Каннах после реновации открылся отель в стиле бохо-шик

Отель Hôtel Croisette Beach Cannes – MGallery открылся после масштабной реновации.

Бренд MGallery является частью международной гостиничной группы Accor.

Hôtel Croisette Beach Cannes, построенный в 1981 году, был полностью отреставрирован парижским архитектором Жаном-Филиппом Нуэлем и, наконец, снова открыл свои двери для гостей в 2019 году. Отель сумел сохранить свое название и неповторимые черты, приняв и разделив ценности оригинальности и элегантности, присущие всем отелям коллекции MGallery.

Hôtel Croisette Beach Cannes – MGallery расположен в самом сердце Французской ривьеры, в Каннах, всего в нескольких шагах от Дворца Фестивалей и знаменитой набережной Круазет – излюбленного места для прогулок и шопинга. Расслабленная роскошь этого уютного и приветливого отеля органично сочетает в себе восхитительную атмосферу элегантного комфорта, отдыха и теплого радушия. Дизайн отеля выполнен в эффектном стиле бохо-шик: в интерьерах преобладают яркие цвета, притягивающие взгляд, а также использованы такие материалы, как  мрамор, венецианская мозаика, дерево и ротанг, пишет euromag.ru.

К услугам гостей предлагается 94 комфортабельных номера, фитнес-центр,  открытый подогреваемый бассейн, бар и частный пляж с рестораном, с которого открывается вид на Каннский залив, Леринские острова и величественные Эстерельские горы.

У отеля есть частный пляж, что важно у условиях загруженности Лазурного берега. На пляже гостям предлагают  коктейли, свежую рыбу, приготовленную на углях с ароматными прованскими травами, и широкий выбор свежих фруктов. В ресторане на пляже путешественники со всех уголков земного шара могут побаловать себя аутентичной и местной кухней, не покидая теплого и шелковистого песка.

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