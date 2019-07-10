В Катаре столкнулись в воздухе два самолета

Об этом со ссылкой на министерство обороны страны сообщает агентство Reuters.

Известно, что это были тренировочные самолеты военно-воздушных сил. Их пилоты вовремя успели катапультироваться. О причине и точном времени инцидента пока не сообщалось.

24 июня стало известно, что подобное происшествие произошло в Германии, в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания: там во время тренировочного полета столкнулись два истребителя Eurofighter Typhoon. Обоим пилотам также удалось катапультироваться, но спасся только один.