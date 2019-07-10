В Катаре столкнулись в воздухе два самолета

Среда, 10 Июль 2019 Мир Мир

В Катаре столкнулись в воздухе два самолета

Два самолета ВВС Катара столкнулись в полете.

Об этом со ссылкой на министерство обороны страны сообщает агентство Reuters.

Известно, что это были тренировочные самолеты военно-воздушных сил. Их пилоты вовремя успели катапультироваться. О причине и точном времени инцидента пока не сообщалось.

24 июня стало известно, что подобное происшествие произошло в Германии, в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания: там во время тренировочного полета столкнулись два истребителя Eurofighter Typhoon. Обоим пилотам также удалось катапультироваться, но спасся только один.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья