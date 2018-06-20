В Китае обнаружили следы динозавров

Среда, 20 Июнь 2018 Мир Мир

В Китае обнаружили следы динозавров

Сотрудники международной археологической экспедиции обнаружили на востоке Китая окаменелости со следами различных видов динозавров, которые проживали более 120 миллионов лет назад.

Международная команда в составе археологов из Китая, Австралии и США, обнаружили на территории провинции Шаньдун более 300 следов, предположительно, оставленных группой динозавров в меловой период около 120 миллионов лет назад.

По словам автора исследования о находке, судя по обнаруженным следам, они принадлежали семи различным видам динозавров.


«Обнаружение следов динозавров было шоком, так как в этом районе ранее не было найдено никаких останков динозавров», - отмечает Ван Сяоли, глава Института геологии и палеонтологии при Университете города Линьи провинции Шаньдун.
Самой «потрясающей находкой» археологи называют обнаружение параллельных следов, оставленных дейнонихами. Ученые полагают, что находка говорит о том, что динозавры, которые, как предполагалось, жили обособленно, на самом деле обитали большими стаями.

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