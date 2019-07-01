В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

Понедельник, 01 Июль 2019 Мир Мир

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.

Аэропорт расположен в 46 километрах от центра столицы, а его площадь составляет один миллион квадратных метров. Он позиционируется как крупнейший международный аэропорт-хаб и «самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире».

Кроме того, Дасин стал крупнейшим в мире зданием, построенным без структурных швов. Аэропорт будет введен в эксплуатацию 30 сентября 2019 года. Предполагается, что к 2025-му его пропускная способность составит 72 миллиона человек в год.

По форме здание напоминает феникса — архитекторы хотят связать здания нового аэровокзала с уже существующим аэропортом Шоуду, форма которого напоминает о другом мифическом животном, китайском драконе.

В январе 2016 года стало известно, что автором проекта выступит британский архитектор и дизайнер Заха Хадид.

В настоящее время самым загруженным аэропортом в мире считается международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте (США). Его пропускная способность составляет 95 миллионов пассажиров в год.

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