В Китае появится новый город будущего

Планируется, что в нем будут жить около 500 тысяч человек.

Новый населенный пункт возводится в 45 минутах езды от Гуанчжоу — третьего по величине города Китая. Его строительством занимается совместное предприятие комитета по развитию Гуанчжоу и сингапурской государственной компании Ascendas-Singbridge.

Сообщается, что строительство началось пять лет назад. В настоящий момент в городе возведен один район, в котором живут около 80 тысяч рабочих. Планируется, что готовый город, получивший название Город знаний Гуанчжоу, будет занимать площадь в 50 квадратных миль (129,5 квадратного километра), что примерно сопоставимо с размерами американского Питтсбурга.

Власти обеих стран призывают ученых и технических работников переезжать на новое место жительства в надежде, что будущий город станет местом развития науки и технологий, а также региональным экономическим центром.

Также китайское правительство собирается предоставлять новым жителям субсидии, бесплатные офисные помещения и юридическую помощь, в том числе для последующего выхода на биржу через процедуру IPO. Отмечается, что сингапурский опыт по управлению компактным городом придется к месту при реализации проекта.

Последней попыткой построить технологичный город будущего был проект Neom, анонсированный властями Саудовской Аравии осенью 2017 года. Планировалось, что строительство обойдется в 500 миллиардов долларов и будет завершено к 2030 году. Также сообщалось, что в будущем городе не будут действовать обязательные для Саудовской Аравии законы шариата. Однако в конце 2018-го, вскоре после убийства журналиста Джамаля Шахкуджи в саудовском консульстве в Стамбуле наследный принц Мухаммад бин Салман заявил, что теперь в течение долгих лет никто не будет инвестировать в проект.