В Китае создали двухколесный автомобиль

Машина под названием Lingyun 1703 передвигается на электротяге, а также лишена руля и педалей - это автономное транспортное средство.

Одноместная капсула напоминает нечто среднее между автомобилем и мотоциклом: у нее полностью закрытый кузов с двумя боковыми дверями и два колеса. Длина машины составляет три метра, ширина - метр. Под сиденьем установлен гироскоп, позволяющий машине сохранить баланс, а под дверями находятся выдвижные колесики, поддерживающие ее во время стоянки.

Аппарат способен разгоняться до ста километров в час и проезжать около сотни километров на одной зарядке батареи. В салоне прототипа нет традиционных органов управления: перед единственным седоком установлен лишь большой монитор. Компания Beijing Lingyun построила и второй опытный образец с рулем и педалями.

По словам основателя компании Чжу Линь-Юна, он взялся за создание машины под впечатлением от концептуального гирокара Ford Gyron 1961 года. На первых порах ему удалось привлечь инвестиции в размере 470 тысяч долларов, год спустя его поддержали более крупные компании, вложив в компанию 10 миллионов. Сейчас Линь-Юн расчитывает привлечь еще 30 миллионов на подготовку к серийному производству. Если это удастся, Линь-Юн надеется развернуть производство машин уже в 2020 году. По его расчетам, при тиражах от пяти до десяти тысяч в год его электромобиль мог бы стоить около ста тысяч юаней, или примерно миллион рублей.

С похожим проектом пару лет назад выступала компания Lit Motors из Сан-Франциско. Она даже построила несколько прототипов двухколесного электромобиля, и в 2016 году газета New York Times сообщала о возможном поглощении фирмы корпорацией Apple. Но с тех пор о компании Lit Motors больше ничего не было слышно.

Концептуально похож и трицикл Toyota i-Road, который уже выпускается мелкими сериями. Но конструктивно он выполнен иначе: у него нет гироскопа, зато есть три колеса (заднее - поворотное) и хитрая передняя подвеска, позволяющая наклонить машину в повороте.