В Китае уменьшилось число умерших от коронавируса

Об этом говорится в сообщении комиссии.

Отмечается, что актуальны данные о 121 новой смерти в провинции Хубэй — на 108 меньше, чем сообщалось ранее. Комиссия связывает ошибку с тем, что число погибших посчитали дважды. Таким образом, всего в провинции умерли 1380 человек.

Согласно прошлым данным, число жертв коронавируса в Хубэй достигло 1488. Всего коронавирусом COVID-19 заражено более 64 тысяч человек; 1383 человека погибли, еще 6766 — вылечились. Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.