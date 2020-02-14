В Китае уменьшилось число умерших от коронавируса

Пятница, 14 Февраль 2020 Мир Мир

В Китае уменьшилось число умерших от коронавируса

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что число жертв коронавируса COVID-19 уменьшилось, поскольку данные изменились.

Об этом говорится в сообщении комиссии.

Отмечается, что актуальны данные о 121 новой смерти в провинции Хубэй — на 108 меньше, чем сообщалось ранее. Комиссия связывает ошибку с тем, что число погибших посчитали дважды. Таким образом, всего в провинции умерли 1380 человек.

Согласно прошлым данным, число жертв коронавируса в Хубэй достигло 1488. Всего коронавирусом COVID-19 заражено более 64 тысяч человек; 1383 человека погибли, еще 6766 — вылечились. Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

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