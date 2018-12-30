В Китае впервые клонируют котенка

Воскресенье, 30 Декабрь 2018 Мир Мир

В Китае впервые клонируют котенка

В следующем году в Китае впервые клонируют котенка с использованием той же технологии, что применялась при клонировании овечки Долли.

По словам Чжао Цзяньпина (Zhao Jianping), заместителя директора пекинской биотехнологической компании Sinogene, кошка должна появиться на свет в конце первого квартала 2019 года. Хотя проект имеет низкую исследовательскую ценность, в Sinogene надеются, что клонированные домашние животные, в том числе собаки, будут пользоваться спросом. Стоимость клонирования одного питомца будет составлять около 55 тысяч долларов. У компании есть уже 20 клиентов.

Однако собак по сравнению с кошками трудно клонировать, поскольку их репродуктивная физиология отличается от физиологии других млекопитающих. Их яйцеклетки очень чувствительны к изменениям внешних условий.

Используемый метод был разработан в 1996 году и называется клонирование методом пересадки ядра соматической клетки. Из неоплодотворенной яйцеклетки удаляют ядро, после чего в нее пересаживают ядро от соматической клетки, например, от фибробласта (клетки соединительной ткани) эмбриона. В случае овечки Долли понадобилось около 300 попыток, чтобы получить здоровый эмбрион.

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