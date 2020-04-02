В Китае впервые запретили есть собак и кошек

Четверг, 02 Апрель 2020 Мир Мир

В Китае впервые запретили есть собак и кошек

В китайском городе Шэньчжэнь власти запретили есть мясо собак и кошек.

Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что этот запрет был впервые принят на территории континентального Китая, он начнет действовать с 1 мая. Это стало продолжением реакции на вспышку эпидемии коронавируса, после чего власти по всей стране запретили торговлю и потребление мяса диких животных. Шэньчжэнь распространил этот запрет также на собак и кошек. При этом отмечается, что большинство китайцев никогда не пробовали такое мясо и не планировали этого делать.

Сейчас потребление и продажа собачьего и кошачьего мяса запрещены решением местных властей лишь в Тайване. В Гонконге убийство собак и кошек ради употребления в пищу запрещено и карается тюремным заключением на срок до шести месяцев и штрафом в 640 долларов, хотя поедание их мяса не преследуется. На остальной территории Китая употребление в пищу мяса этих животных до сих пор не было запрещено. Более того, в городе Юйлинь ежегодно проходит фестиваль любителей собачьего мяса, приуроченный к дню летнего солнцестояния. Активисты требуют скорейшего принятия закона о защите животных.

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