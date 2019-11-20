В клинике одновременно забеременела половина врачей

Среда, 20 Ноябрь 2019 Мир Мир

В клинике одновременно забеременела половина врачей

В центре логопедии Therapy Trails американского города Гровтаун, штат Джорджия, одновременно забеременели сразу восемь сотрудниц.

Об этом сообщает телестанция WTOK-TV.

По словам владелицы центра Элизабет Пиви (Elizabeth Peavy), менее чем за год она узнала о беременности семи подчиненных. «Когда у нас забеременела шестая сотрудница, в штате было всего около 12 человек. Получается, 50 процентов персонала одновременно стали матерями», — подчеркнула она.

Пять работниц Therapy Trails уже успешно родили. «Мне кажется, когда люди видят этот снимок с беременными работницами, они думают: "Ничего себе, как их много"», — отметила Пиви. Большой неожиданностью во время интервью стало откровение самой владелицы медцентра: Элизабет призналась, что тоже ждет ребенка.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)