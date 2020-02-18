В королевской семье анонсирован второй развод за неделю

Вторник, 18 Февраль 2020 Мир Мир

В королевской семье анонсирован второй развод за неделю

Племянник королевы Елизаветы II Дэвид Армстронг-Джонс анонсировал развод с супругой Сереной, с которой прожил в браке 26 лет.

Об этом сообщает BBC News.

58-летний сын принцессы Маргарет выпустил официальное заявление о предстоящем разводе в понедельник, 17 февраля. Супруги попросили прессу уважать их право на частную жизнь. Пара поженилась 8 октября 1993 года, в браке у них родились два ребенка — Чарльз и Маргарет.

Это уже второе за неделю объявление о разводе в королевской семье. 11 февраля Питер Филлипс, старший внук Елизаветы II, официально подтвердил, что намерен развестись. Сын принцессы Анны и его супруга Отем Келли выпустили заявление, в котором сказано, что предстоящее расставание будет «лучшим вариантом развития событий для двоих детей пары и позволит им сохранить дружеские отношения».

Дэвид Армстронг-Джонс — 2-й граф Сноудон. Его мать — принцесса Маргарет, сестра королевы Елизаветы II. Дэвид занимает 21-е место в порядке наследования британского престола.

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