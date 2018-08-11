В космосе нашли гигантский аномальный объект

Суббота, 11 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

В космосе нашли гигантский аномальный объект

Астрономы Национальной астрономической обсерватории в Китае (NAOC) обнаружили звезду с аномально высоким содержанием лития (Li).

Известно, что литий не способен долго существовать в глубоких слоях атмосферы звезд из-за высокой температуры. В результате в разогретых красных гигантах этот элемент должен присутствовать в очень малых количествах. Однако в 1982 году астрономы обнаружили первый красный гигант с высоким содержанием лития, что противоречило существующим моделям эволюции звезд. В последние три десятилетия было найдено лишь 150 подобных объектов и лишь в трех из них распространенность лития (А) достигает 3,3 (А показывает отношение количества атомов лития к количеству атомов водорода звезды относительно Солнца, выраженное в логарифмической шкале).

Ученые обнаружили звезду TYC 429-2097-1, который имеет высочайший уровень распространенности лития среди известных звезд (А = 4,51). Он примерно в тысячу раз выше стандартных значений (А = 1,5).

Раньше считалось, что высокий уровень лития является следствием «загрязнения» со стороны внешнего источника, например, газового гиганта класса юпитер (или бурого карлика), который столкнулся со звездой, менее горячей и молодой звезды-компаньона или межзвездной среды. Однако аномально высокое содержание металла, характерное для TYC 429-2097-1, необъяснимо с этой точки зрения, поскольку внешние источники сами обладают ограниченным запасом лития. Лишь собственное производство Li звездой может разрешить парадокс.

Синтез лития в звезде обусловлен механизмом Кэмерона-Фаулера, который осуществляется через синтез атома бериллия (Ве) из гелия там, где для лития слишком высокая температура. В результате конвекции Ве выносится на поверхность, где в более холодных условиях превращается в литий. Однако этот механизм для звезд-гигантов требует дополнительного перемешивания слоев. В то же время результаты моделирования показали, что именно этот процесс обеспечивает наблюдаемый для TYC 429-2097-1 уровень содержания лития.

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