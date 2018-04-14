В космосе откроется первый отель

Суббота, 14 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

В космосе откроется первый отель

В 2021 году американцы откроют первый в мире отель в космосе.

В Сан-Хосе, Калифорния, обсудили запуск проекта под названием «Станция Аврора» (Aurora Station). Предполагается, что шесть человек, включая членов экипажа, смогут отправиться в 12-дневное путешествие в космос.

Пассажиры станции проведут отпуск в невесомости, наслаждаясь видами Земли с расстояния 322 километра. Благодаря этому за один день можно будет наблюдать в среднем 16 рассветов и закатов.

Также гостям Orion Span предложат принять участие в научных исследованиях, например, вырастить продукты на орбите, или опробовать технологии виртуальной реальности. Высокоскоростной интернет позволит делиться опытом в сети.

По словам основателя проекта Фрэнка Банджера, первых гостей люксовый отель сможет принять в 2022 году. Он добавил, что хотел сделать космическое путешествие доступным для всех, однако, по данным источника, стоимость 12-дневного проживания на станции составит 9,5 миллиона долларов.

Перед поездкой туристы должны будут пройти трехмесячное обучение.

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