В квартале красных фонарей появятся мужчины

Акция призывает к обеспечению равных прав секс-работников независимо от пола.

Участники кампании настаивают, что мужчины также нуждаются в безопасных местах для работы, потому что тоже подвергаются к насилию и жёсткой эксплуатации во время оказания секс-услуг, пишет euromag.ru.

Напомним, по кварталу красных фонарей запретили экскурсии с 1 января 2020 года.

«В наше время более неприемлемо воспринимать секс-работниц как туристический аттракцион», – говорит Удо Кок, городской консул.

В январе 2018 года допустимое количество людей в группах снизили с 20 до 15. Гидов обязали получать разрешение консула и проходить проверку квалификации, а также они обязаны соблюдать правила поведения. Другие ограничения для туристов в центре города включают введение налогов для них, а также ограничение прохода по вечерам на слишком оживлённые улицы.