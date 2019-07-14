В Латвии пройдет новый музыкальный фестиваль

На сценах фестиваля выступят всемирно известные оркестры: симфонический оркестр Баварского радио под руководством Мариса Янсонса, Израильский филармонический оркестр и Зубин Мета, Лондонский симфонический оркестр и Джанандреа Нозеда, Российский Национальный оркестр и Михаил Плетнев, а также многие другие всемирно известные исполнители классической музыки.

С 19 июля музыкальный фестиваль будет проходить в течение четырех уикендов – в Латвийской Национальной Опере, Большой Гильдии, Большом и Малом залах Концертного зала «Дзинтари». Завершится RĪGA JŪRMALA MUSIC FESTIVAL 1 сентября, пишет euromag.ru.