В Ле Бурже открылся авиасалон

Россию на нем представляют Объединенная авиастроительная корпорация, Рособоронэкпорт, «Вертолеты России» и Объединенная двигателестроительная корпорация, сообщает РИА Новости.

Напомним, что последние два французских авиасалона проходили без российской техники — после начала санкционного давления в 2014 году у наших производителей были сложности с таможенным оформлением, из-за чего российское участие в Ле Бурже (равно как и в британском Фарнборо) обходилось без показательных полетов, пишет «Газета.ру».

Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже — один из крупнейшиха виасалонов в мире, проходит раз в два года в аэропорту Ле-Бурже в 12 километрах от Парижа.

Салон будет проходить до 23 июня.