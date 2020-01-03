В Литве продажи авто в ноябре выросли почти на 50%

Пятница, 03 Январь 2020 Мир Мир

В Литве продажи авто в ноябре выросли почти на 50%

В ноябре 2019 года реализация новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве выросла на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом со ссылкой на данные государственного предприятия «Регитра» сообщает портал AutoTyrimai.

Всего за месяц на литовском авторынке было продано 4339 единиц легковых машин (+52,9%) и 255 единиц легких коммерческих машин (-4,9%). Больше всего на авторынке Литвы было продано машин марки Fiat — 1958 единиц, пишет regnum.ru.

На втором месте автомобили компании Toyota. Их литовские автолюбители приобрели в количестве 445 единиц. На третьем месте немецкий автопроизводитель Volkswagen. Модели этого бренда предпочли приобрести 430 покупателей.

На четвёртом и пятом местах соответственно Peugeot (350 ед.) и Skoda (237 ед.).

Всего же с января по ноябрь 2019 года в Литве было куплено 47,2 тыс. новых машин, что на 42,2% больше результата прошлого года.

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