В Литве выбрали президента

Об этом сообщает Delfi.

По итогам обработки большинства голосов победителем стал независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа. Его поддержали 68,4 процента избирателей. Его соперница, бывшая министр финансов страны Ингрида Шимоните набрала 30,3 процента голосов. Подсчет голосов продолжается, однако результаты существенно не изменятся.

После окончания голосования Науседа заявил, что хотел бы установить более дипломатические отношения с Москвой. Он подчеркнул, что позитивных изменений стоит ждать, только если отношения между Россией и Украиной станут менее напряженными.

В первом туре, который прошел 12 мая, за пост президента боролись девять человек. Науседа набрал 30 процентов голосов, Шимоните отставала от него менее чем на один процент. Для победы в первом туре кандидату нужно получить не менее 51 процента голосов.

Граждане избирают президента сроком на пять лет с возможностью однократного переизбрания. С 2009 года пост главы государства занимала Даля Грибаускайте, в 2014-м она была переизбрана на второй срок.