В Лондоне произошла стрельба

Понедельник, 02 Декабрь 2019 Мир Мир

В Лондоне произошла стрельба

Лондонская полиция сообщает о стрельбе на Лондонском мосту.

Как минимум один человек пострадал, мост оцеплен полицией.

В социальных сетях появились снятые очевидцами видео, на которых человек неподвижно лежит на тротуаре на мосту, а бойцы спецподразделения полиции целятся в него с расстояния примерно в двадцать метров.

Корреспондент BBC News Джон Макманус, случайно оказавшийся на мосту в момент инцидента, рассказал, что вначале он видел, как на мосту дралась группа мужчин - несколько человек пытались усмирить одного.

Затем, по словам корреспондента, почти сразу прибыла полиция, люди побежали с моста, и прозвучали сначала два выстрела, а затем еще несколько, пишет euromag.ru.

В полиции подтвердили, что на Лондонском мосту произошел инцидент.

UPD: Британская полиция застрелила мужчину на Лондонском мосту, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. Пять человек пострадали в результате инцидента.

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