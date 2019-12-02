В Лондоне произошла стрельба

Как минимум один человек пострадал, мост оцеплен полицией.

В социальных сетях появились снятые очевидцами видео, на которых человек неподвижно лежит на тротуаре на мосту, а бойцы спецподразделения полиции целятся в него с расстояния примерно в двадцать метров.

Корреспондент BBC News Джон Макманус, случайно оказавшийся на мосту в момент инцидента, рассказал, что вначале он видел, как на мосту дралась группа мужчин - несколько человек пытались усмирить одного.

Затем, по словам корреспондента, почти сразу прибыла полиция, люди побежали с моста, и прозвучали сначала два выстрела, а затем еще несколько, пишет euromag.ru.

В полиции подтвердили, что на Лондонском мосту произошел инцидент.

UPD: Британская полиция застрелила мужчину на Лондонском мосту, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. Пять человек пострадали в результате инцидента.