В Лондоне закроют 40 станций метро из-за коронавируса

Об этом сообщил поздно вечером в среду оператор лондонского транспорта Transport for London (TfL).

Данное решение принято с целью предотвратить распространение коронавируса, а также из-за спада пассажиропотока, отметил оператор.

В четверг будут сокращены маршруты городских автобусов, а также закрыты около 40 станций метро. В пятницу планируется закрыть ветку метро Waterloo & City line, соединяющую железнодорожный вокзал Ватерлоо с деловым центром - лондонским Сити. Также будут введены ограничения на наземном метро, пишет euromag.ru.

В понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рекомендовал британцам перейти на работу из дома, прекратить все контакты и поездки, отказаться от посещения массовых мероприятий, пабов, клубов и театров. В пятницу после окончания учебного дня закроются все школы страны до особого распоряжения.