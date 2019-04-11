В Лозанне пройдет большой гастрономический фестиваль

Фестиваль начнется в мае и продлится до конца года.

В программе – ярамарки, дегустации, мероприятия для детей и пикники. Гости познакомятся с уличной едой, смогут приготовить фондю и отправиться на гастрономическую прогулку.

В конце прошлого года на центральном вокзале Лозанны открылся вегетарианский ресторан tibits. В меню — более сорока блюд для вегетарианцев и веганов, пишет euromag.ru.

Tibits — популярная сеть в Швейцарии. Рестораны сети есть в Базеле, Люцерне, Берне и других швейцарских городах, а также в Лондоне.