В метеоритах нашли источник жизни на Земле

Воскресенье, 14 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

В метеоритах нашли источник жизни на Земле

Ученые Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли обнаружили, что в метеоритах из пояса астероидов находятся сложные органические соединения и вода.

Статья планетологов опубликована в журнале Science Advances. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

По мнению исследователей, их находка указывает на то, что космические тела, падающие на Землю, могли сыграть решающую роль в появлении жизни на планете.

Исследователи изучили химический состав в крошечных кристаллах каменной соли внутри метеоритов. Эти кристаллы имеют различный цвет, который придают им примеси неорганических и органических соединений. Возраст космических тел достигает 4,5 миллиарда лет, а их источниками стали, вероятно, карликовая планета Церера и астероид Геба, которые расположены в главном поясе астероидов (между орбитами Марса и Юпитера).

Рентгеновские снимки минералов показали, что внутри кристаллов находятся включения насыщенного солью водного раствора, содержащего различные органические молекулы. В том числе аминокислоты, их предшественники и другие вещества. Также были обнаружены ароматические, кетоновые и имидазольные соединения, которые на Земле имеют важные биологические функции.

Как полагают ученые, открытие демонстрирует, что примитивная жизнь, например, микроорганизмы, могла бы существовать и в других местах Солнечной системы, а также перемещаться между планетами на осколках астероидов или планетоидов.

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