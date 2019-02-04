В минздраве Украины призвали легализовать марихуану

Понедельник, 04 Февраль 2019 Мир Мир

В минздраве Украины призвали легализовать марихуану

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала поддержать легализацию медицинской марихуаны.

Супрун уточнила, что доступ части пациентов к препаратам на основе марихуаны является реализацией их права на медицинскую помощь.

 По ее словам, медицинская марихуана помогает облегчить страдания больных, а также улучшить их самочувствие во время тяжелых заболеваний.

Она подчеркнула, что это соответствует мировой практике, сообщает euromag.ru.

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