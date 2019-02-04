В минздраве Украины призвали легализовать марихуану

Супрун уточнила, что доступ части пациентов к препаратам на основе марихуаны является реализацией их права на медицинскую помощь.

По ее словам, медицинская марихуана помогает облегчить страдания больных, а также улучшить их самочувствие во время тяжелых заболеваний.

Она подчеркнула, что это соответствует мировой практике, сообщает euromag.ru.