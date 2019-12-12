В мире появился новый миллиардер

Четверг, 12 Декабрь 2019 Мир Мир

В мире появился новый миллиардер

В мире появился новый миллиардер — корейский архитектор, основатель косметической компании Have & Be Чин Вук Ли.

Это произошло после того, как его компания заключила две сделки с американской Estee Lauder.

В 2015 году американский косметический гигант приобрел долю в Have & Be. В ноябре 2019-го Estee Lauder заявила, что купит остаток корейской компании за 1,1 миллиарда долларов.

Чин Вук Ли, который изначально владел всеми акциями Have & Be, не раскрывает, сколько он получил после первой сделки с Estee Lauder. Однако, по подсчетам Bloomberg, он смог заработать 103 миллиона долларов. По оценке агентства, после закрытия второй сделки в декабре состояние предпринимателя перевалит за миллиард долларов.

Компания Have & Be была основана в 2005 году. Она владеет двумя косметическими брендами — Dr. Jart+ и Do The Right Thing. В настоящее время Dr. Jart+ представлен в более чем 35 странах.

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