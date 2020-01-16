В Монако запретили пластик

Это новый этап в борьбе против загрязнения окружающей среды: в 2016 году в княжестве были запрещены к использованию одноразовые пакеты, а в январе 2019 года — пластиковые трубочки и палочки для напитков, пишет euromag.ru.

Также с этого года рестораны Монако могут быть сертифицированы как «ответственные». Это означает заботу об окружающей среде, снижение пищевых отходов и использование местных продуктов.