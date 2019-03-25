В Монте-Карло открылся новый квартал

Первый камень нового квартала One Monte-Carlo, расположенного в центре Монако, князь Альбер II заложил еще в 2016-м, а в конце 2018 стройка была завершена, и в феврале состоялась торжественная церемония открытия жилого комплекса.

После четырех лет работы на этом новом участке расположились 37 апартаментов, офисы и конгресс-центр, пишет euromag.ru.

One Monte-Carlo был спроектирован Ричардом Роджерсом и Александром Джиральди. Архитекторы столкнулись со сложностями: старинная центральная застройка Монте-Карло предполагала ряд ограничений как по высоте зданий, так и по их внешнему виду. Высота самого высокого строения в проекте сегодня не превышает 11 этажей. Это позволяет соблюсти четкое выравнивание по линии горизонта.