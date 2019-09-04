В неделе моды впервые примет участие безногий ребенок

Среда, 04 Сентябрь 2019 Мир Мир

В неделе моды впервые примет участие безногий ребенок

Семилетняя девочка станет первой моделью с ампутированными ногами на неделе моды в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Metro.

Дейзи-Мэй Деметр из Бирмингема родилась с гемимелией обеих ног (врожденное отсутствие конечности или ее части — прим. «Ленты.ру»). Узнав диагноз, родители приняли решение ампутировать обе ноги ребенка ниже колен. В настоящий момент девочка сотрудничает с модельным агентством Zeebedee Management, которое приглашает на работу моделей с физическими особенностями.

Помимо участия в нью-йоркской неделе моды, Деметр предложили выйти на подиум в Париже: 27 сентября она поднимется на вершину Эйфелевой башни в рамках модного шоу.

«Она этого заслужила. Когда люди ее видят, они не говорят "бедняжка Дейзи", а восклицают: "Ничего себе, я хочу быть как Дейзи!"», — прокомментировал отец модели Алекс.

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