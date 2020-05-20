В Нидерландах коронавирус передался от норки человеку

Среда, 20 Май 2020 Мир Мир

В Нидерландах коронавирус передался от норки человеку

Случай передачи коронавирусной инфекции от норки человеку был зафиксирован на звероводческой ферме в Нидерландах.

В апреле коронавирусом заразились норки, проживающие на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Фермы находятся в эпицентре вспышки коронавируса в стране. Животные были протестированы после появления у них некоторых симптомов, в том числе затрудненного дыхания. Власти ограничили доступ к фермам в качестве меры предосторожности, однако заявили, что риска распространения вируса от зверей к человеку нет, пишет РИА Новости.

Министр сельского хозяйства признала, что выпущенные ранее рекомендации, в соответствии с которыми передача вируса от животных человеку невозможна, были ошибочными. Она отметила, что риск заражения человека от животных все еще оценивается как минимальный.

Текущее состояние заразившегося сотрудника фермы в письме не уточняется.

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