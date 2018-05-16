В Нидерландах нашли неизвестную картину Рембрандта

Эксперты считают, что портрет неизвестного юноши, который, вероятно, называется «Портрет молодого человека», мог быть написан в 1634 году. Также они предполагают, что картина может быть частью диптиха.

По данным издания, данное полотно купил историк искусства и арт-дилер Ян Сикс полтора года назад на аукционе Christie's. Картина обошлась ему в 137 тысяч фунтов стерлингов. Во время покупки предполагалось, что полотно написал один из учеников Рембрандта. Впоследствии 15 экспертов подтвердили, что портрет принадлежит кисти самого Рембрандта.

В газете предполагают, что в скором времени картина опять будет выставлена на торги.