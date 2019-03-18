В Нидерландах неизвестный обстрелял трамвай

По данным телеканала, инцидент произошел около 10:45 по местному времени (8:45 мск) около остановки общественного транспорта «Площадь 24 октября». В результате произошедшего несколько человек получили ранения. Количество пострадавших не уточняется.

На место прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов, в том числе антитеррористическое подразделение. Они оцепили территорию, где произошла стрельба, и попросили местных жителей избегать перемещений в данном районе.

По словам одного из местных жиетелей, было сделано несколько выстрелов. «Я пришел с работы, когда это случилось. (...) На земле лежала женщина, примерно 20—35 лет. Я услышал три выстрела, четверо мужчин быстро подошли к девушке, пытались утащить ее. Затем я снова услышал выстрел, и эти люди отпустили девушку», — сообщил он, добавив, что после этого неизвестные скрылись с места происшествия в разных направлениях.