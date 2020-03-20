В Нидерландах протестировали поезд на водородном топливе

На прошлой неделе прошли успешные тесты — чтобы проверить безопасность поездов, их испытывали по ночам без пассажиров, сообщает euromag.ru.

Поезда на водородном топливе заменят собой составы на дизеле, мазуте и других «грязных» видах топлива на тех направлениях, где нельзя провести электричество. Пока планируется, что они будут ходить в районе города Гронингена.

Поезд на водородном топливе уже курсирует в Германии по Саксонии. Это был первый поезд на водородном топливе в Европе, он появился в 2018 году.

В водородных двигателях происходит реакция между молекулами водорода и кислорода, в результате выделяется энергия, которая и используется для запуска двигателя, а также вода. Других вредных выхлопов не образуется.

Для нидерландских поездов планируется использовать «зеленые» источники, такие как ветряки и солнечные батареи.