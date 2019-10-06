В Норвегии нашли массовое захоронение викингов

Его нашли при раскопках могильника эпохи викингов в Виньере в муниципалитете Хемне в центральной Норвегии. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Согласно результатам раскопок, размеры здания составляли пять на три метра. По углам стояли столбы, а стены были сделаны из деревянных досок. Дом стоял рядом с курганом, от которого осталась кольцевая канава. Похоронные дома редки в Норвегии: во всей стране их насчитывается менее 15, пишет euromag.ru.

Ранее исследователи считали, что в моргах викинги хранили тела умерших, чтобы похоронить их с приходом весны. Однако новые данные показывают, что эти здания имели символическое, а не функциональное значение. Вероятно, скандинавы верили, что души умерших остаются жить в кургане и взамен на подношения обеспечивают хороший урожай и плодовитость животных.

Раскопки будут продолжаться в течение всей осени и следующего года. Исследователи надеются, что новые находки помогут им лучше понять устройство общества викингов.