В Норвегии открылся музей в виде «перекрученного» моста

Пятница, 04 Октябрь 2019 Мир Мир

В Норвегии открылся музей в виде «перекрученного» моста

Королева Норвегии Соня открыла удивительный музей, стоящий в глубине леса в окружении живописных пейзажей.

Название «Твист» музей получил из-за своей формы, которая напоминает перекрученный в центре металлический брусок длиной 60 метров, перекинутый через реку Рандсэльва. Здание одновременно является и галереей, и мостом, и скульптурой. Над проектом работало известное архитектурное бюро датчанина Бьярке Ингельса BIG. Несмотря на кажущуюся компактность, площадь галереи составляет тысячу квадратных метров, пишет euromag.ru.

Музей-мост связывает северную и южную части скульптурного парка Кистефос и является естественным продолжением туристической тропы, проходящей по парку. Огромные панорамные окна, выходящие на реку, дают помещению удивительный свет, меняющийся много раз в течения дня.

Организаторы планируют проводить здесь выставки международного масштаба, и первая из них, открывшаяся в один день с музеем, под названием Hodgkin and Creed - Inside Out демонстрирует работы современных британских художников Говарда Ходжкина и Мартина Крида. Выставка будет открыта до 17 ноября.

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