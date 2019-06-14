В Норвегии появились «щупальца» знаменитой японской художницы

Огромные красные щупальца тянутся к небу прямо из воды, символизируя вечное стремление души ввысь. Скульптура получила название «Сияние жизни» (Shine of Life). Она является самым крупным произведением японской художницы в Скандинавии.

К реализации этого художественного проекта приступили еще в 2012 году, и 26 мая 2019 года, наконец, состоялось торжественное открытие, в котором приняли участие посол Японии в Норвегии и основатель компании «Кистефос АС» Кристен Свеос.

Место, где установлена скульптура, ранее получило широкую известность в связи с тем, что именно здесь в сентябре 2019 года будет открыт уникальный музей Twist, который представляет из себя скрученный мост через реку. Проект разработан датским архитектурным бюро Бьярке Ингельса. В музее будут выставляться различные коллекции всемирно известных художников, а само здание будет гармонично дополнять скульптурный парк Кистефос, являясь одновременно музеем, скульптурой и мостом, пишет euromag.ru.

Кистефос находится в коммуне Йевнакер в губернии Оппланд в полутора часах езды от Осло. Официально открытие нового музейного здания Twist в парке Кистефос запланировано на 18 сентября 2019 года. В настоящее время в Кистефосе открыты Индустриальный музей, художественная галерея и скульптурный парк.