В Норвегии появится «маленькая Венеция»

Воскресенье, 11 Август 2019 Мир Мир

В Норвегии появится «маленькая Венеция»

Архитектурное бюро Waugh Thistleton Architects разработало в норвежском Бергене проект района Trenezi – дома будут строиться прямо на воде.

Район с нулевым выбросом углерода, который появится посреди озера, находящегося в центральной части Бергена, будет состоять из 1500 домов. Население центра норвежской «столицы дождей» сокращается: люди переезжают на окраины, чтобы жить в загородных семейных домах.

Комплекс будет предлагать широкий выбор жилья, от семейных домов и коливингов, до студенческих квартир и домов престарелых. Концепция проекта предусматривает создание места для общения между поколениями, пишет euromag.ru.

Еще одна изюминка проекта – это экологичность района. План застройки озера разрабатывался с учетом местного климата и особенностей ландшафта. По всему участку будут созданы так называемые «солнечные коридоры», которые позволят максимально использовать естественное освещение в домах. Жилые участки разделят при помощи каналов с индивидуальными и коммунальными причалами, а также понтонами.

Дома будут строиться исключительно с использованием древесины, что сведет к минимуму выбросы CO2 при строительстве и в течение всего срока реализации проекта. Экологически чистый дизайн, низкое энергопотребление и потребление воды, а также низкий уровень генерирования отходов составят основу данного проекта.

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