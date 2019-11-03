В Норвегии выбрали лучший сноупарк

Им стал сноупарк Трюсиля, крупнейшего горнолыжного курорта страны.

Вручение премии Snowboard Awards проводится Союзом сноубордистов, скейтбордистов и серферов Норвегии каждый год. Жюри выбирает победителей по результатам прошедшего сезона. Ими становятся те компании, которые внесли наибольший вклад в развитие сноубординга, пишет euromag.ru.

Трюсиль – крупнейший горнолыжный курорт Норвегии, входящий в цепочку курортов SkiStar. Норвегия славится своим длинным горнолыжным сезоном, который длится с ноября до начала мая. Тем, кто особо не доверяет погоде, здесь дают «снежную гарантию», которая предусматривает возврат средств, потраченных на бронирование размещения, ски-пассы и прокат оборудования. Норвежская зима снежная, а температура воздуха очень комфортная – благодаря Гольфстриму, который смягчает суровый северный климат.