В Норвегии выбрали лучший сноупарк

Воскресенье, 03 Ноябрь 2019 Мир Мир

В Норвегии выбрали лучший сноупарк

На церемонии вручения премии Snowboard Awards, прошедшей в Осло в октябре, был объявлен лучший сноупарк Норвегии.

Им стал сноупарк Трюсиля, крупнейшего горнолыжного курорта страны.

Вручение премии Snowboard Awards проводится Союзом сноубордистов, скейтбордистов и серферов Норвегии каждый год. Жюри выбирает победителей по результатам прошедшего сезона. Ими становятся те компании, которые внесли наибольший вклад в развитие сноубординга, пишет euromag.ru.

Трюсиль – крупнейший горнолыжный курорт Норвегии, входящий в цепочку курортов SkiStar. Норвегия славится своим длинным горнолыжным сезоном, который длится с ноября до начала мая. Тем, кто особо не доверяет погоде, здесь дают «снежную гарантию», которая предусматривает возврат средств, потраченных на бронирование размещения, ски-пассы и прокат оборудования. Норвежская зима снежная, а температура воздуха очень комфортная – благодаря Гольфстриму, который смягчает суровый северный климат.

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