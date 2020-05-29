В Норвегии заявили о бесполезности карантина

В середине марта, когда власти ввели карантин, страна уже находилась на пике заболеваемости. Карантин нанес большой урон сфере образования: по мнению всластей, школы оказались плохо подготовлены к дистанционному обучению, пишет euromag.ru.

Вероятно, считает директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг, во время второй волны заболеваемости коронавирусом получится обойтись без введения карантина.