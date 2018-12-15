В Новой Зеландии легализуют медицинскую марихуану

Суббота, 15 Декабрь 2018 Мир Мир

В Новой Зеландии легализуют медицинскую марихуану

Правительство Новой Зеландии приняло закон, сильно повышающий доступность медицинской марихуаны.

По новому закону тяжело больных пациентов не будут наказывать за нелегальное приобретение и употребление марихуаны вне специальных аптек. Ранее вещество было доступно для больных только в рамках строгой регуляции.

Кроме того, новый закон даст предпринимателям возможность производить медицинские продукты из каннабиса на территории Новой Зеландии как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

Эти меры были приняты в преддверии общенационального референдума по вопросу рекреационного употребления марихуаны. По данным агентства, он пройдет в течение ближайших двух лет.

Министр здравоохранения страны Дэвид Кларк отметил, что решение законодателей позволит облегчить страдания более 25 тысяч неизлечимо больных людей, которые живут с хронической болью. «Люди, жизнь которых близится к концу, не должны переживать из-за того, что их могут арестовать за попытку справиться со своей болью», — заявил он.

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