В Новосибирске кошке установили протезы всех лап

Инженеры и ветеринары из Новосибирска установили кошке Дымке бионические протезы. С операции прошло семь месяцев, и импланты полностью прижились. Пишет портал Tjournal.ru.

Кошку привезли в Новосибирскую ветеринарную клинику в октябре 2018 года. Из-за обморожения всех конечностей ветеринарам пришлось ампутировать ей лапы и хвост, пишет euromag.ru.

Дымка могла передвигаться только ползком и плохо питалась. Часто в таких ситуациях животных усыпляют, но врач Сергей Горшков решил, что в клинике смогут установить бионические протезы.

Новые лапы смоделировали по индивидуальной цифровой модели и напечатали из титана на 3D-принтере. Особая пористая структура конструкции позволила достичь максимальной остеоинтеграции — сращения кости животного с титановым стержнем.

Чтобы организм кошки не отторгал имплант, его покрыли специальным биопокрытием на основе фосфатов кальция, которое разработали учёные Томского политехнического университета. Биопокрытие делает имплант похожим на кость, поэтому вероятность его отторжения минимальна.

Протезы вживили в кости передних и задних конечностей. К ним присоединили лапки из гибкого пластика — их при необходимости можно менять.

Спустя семь месяцев протезы прижились полностью. Дымка ведёт привычный для кошки образ жизни: играет, бегает, ходит по лестницам, запрыгивает на любые поверхности и забавно потягивается на новых лапках.

Это второй в мире случай, когда котам устанавливают протезы сразу на четыре лапы. Первым был кот Рыжик, которого лечил тот же врач, что и Дымку.

Также в Италии коту Вито установили протезы задник лап. Вито около года назад ампутировали задние лапы и установили протезы. Он стал первым «бионическим» котом в Италии.