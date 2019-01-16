В оазисе среди пустыни нашли затерянные гробницы

Среда, 16 Январь 2019 Мир Мир

В оазисе среди пустыни нашли затерянные гробницы

Египетские археологи обнаружили в оазисе Дахла, расположенном в Ливийской пустыне, две гробницы римского периода.

Одна из могил украшена древней росписью, изображающей процесс мумификации умерших. Об этом сообщило Министерство по делам древностей Египта на своей странице в Facebook.

Раскопки проводились вдоль восточной стороны археологического участка Бер-эль-Шагала в деревне Мут. Одна из гробниц была построена из песчаника и имеет лестницу с двадцатью ступеньками, которая ведет ко входу в погребальную комнату. Зал гробницы, вытянутый с востока на запад, построен из глиняного кирпича, а в его северной стене находился проход в несколько камер, содержащих человеческие останки, глиняные лампы и керамические сосуды.

Вторую гробницу нашли к востоку от первой. Она сделана из глины и украшена фреской, изображающей погребальный обряд. С 2002 года, когда начались раскопки, удалось найти более 10 гробниц из песчаника, датированных древнегреческой эпохой.

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